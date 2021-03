Tri jednoduché kroky na lepšie zvládanie aktuálnej situácie

Všetci vidíme, čo sa tu za posledný rok udialo a deje. Situácia je vážna, nelichotivá a perspektíva na zlepšenie je značne diskutabilná. Preto je namieste konštatovanie, že si musíme pomôcť v prvom rade sami – začať od seba.

Od súčasných vládnych predstaviteľov sa adekvátnej pomoci zrejme nedočkáme, a kým príde k výmene, ktorá nevieme do akej miery bude pozitívnou výmenou, môže pretiecť ešte veľa vody. Veľmi kalnej vody...Preto ponúkam tri jednoduché kroky, ktoré môžeme urobiť, aby sme uľahčili sebe a zároveň svojím kúskom do skladačky prispeli k vyriešeniu toho problému. Niekomu sa môžu zdať smiešne, nedostatočné či dokonca zavádzajúce. Uvádzam ich tu z dvoch dôvodov: plne sa mi osvedčili (pomáhajú mi) a chcem svojim dielom prispieť k tomu, aby toto šialenstvo už konečne skončilo. Okrem toho, kto tu má teraz energiu a chuť púšťať sa do niečoho „veľkého“ a zložitého? Ako jednotlivci máme značne obmedzené možnosti. No úplne bezmocný nie sme. A práve na to sa snažím týmto článkom poukázať. Takže poďme na to...

Za prvé: dopriať si poriadny informačný detox, t.j. obmedziť prísun informácií o vývoji situácie na Slovensku ohľadom Covidu-19 na nevyhnutné minimum. Uľaviť svojej duši od dennodenného mediálneho bombardovania o úmrtiach, o neschopnosti Matovičovej vlády, atď. atď. Väčšina týchto informácií je i tak len negatívnych a nemajú žiadnu výpovednú hodnotu (ich znalosť nám je v praxi na nič, len čo sa pri ich čítaní či počúvaní rozčúlime alebo vystrašíme). Inými slovami, namiesto večerných správ si radšej pozrite dobrý film, alebo tento čas strávte niečím, čo vás dobre naladí. Tým podstatným informáciám človek aj tak neunikne, aj keby neviem ako veľmi chcel.

Za druhé: siahnuť aj po alternatívnych spôsoboch liečenia, resp. rozvíjania zdravej imunity a psychickej pohody. Pri tomto bode treba hneď na začiatku zdôrazniť, že ide len o DOPLNKOK k normálnej/ klasickej/konzervatívnej zdravotnej starostlivosti. Ak vás tu načrtnuté alternatívne spôsoby liečenia oslovia, prosím nehazardujte so svojím zdravím tým, že by ste následne plne zanevreli na konzervatívnu liečbu. Jeden aj druhý spôsob liečenia má svoj význam a účel. Koniec koncov to zdôrazňujú aj samotný autori liečebných metód, ktoré tu predstavím.

S postupmi, ktoré tu načrtnem, mám osobné skúsenosti, že reálne fungujú (pomohli mi napríklad s boľavým ramenom, nepokojným žalúdkom či s angínou). Som si teda istý, že dokážu byť užitočné. No zakaždým som si hovoril, že ak by to bolo potrebné, bez váhania navštívim aj klasického lekára. Totiž v tomto článku mi ide hlavne o to, aby mali ľudia v rukách aj čosi vlastné, čo si môžu aplikovať sami. Ide mi teda najmä o psychologický efekt, o pocit, že dokážeme veci tiež ovplyvniť, a nie byť plne odkázaný na to, čo vymyslí, resp. povolí súčasná (alebo aj budúca) vládna garnitúra. Za mňa môžem povedať, že je to výrazná pomoc, ktorá je na nezaplatenie. Oboma metódami môžete taktiež liečiť i svojich blízkych.

Aby som to už nenaťahoval, ide o Reflexnú terapiu (RT) a Kvantové unášanie (QE).

Prvá metóda, reflexná terapia, je asi viac známa, a ide v nej o stláčanie reflexných bodov, ktoré priaznivo pôsobia na tú ktorú oblasť či orgán v tele, resp. na imunitu. Jej aplikácia je veľmi jednoduchá. Reflexná terapia sa dá vykonávať na chodidlách alebo na rukách. Osobne mi príde druhý variant o čosi pohodlnejší a prístupnejší. Tu odporúčam knihy od Ing. Jiřího Janču. Najmä jeho knihu „Reflexná terapie rukou“.

Druhú metódu, kvantové unášanie, vyvinul Kalifornský chiropraktik Dr. Frank J. Kinslow. Je o čosi špecifickejšia ako RT (pracuje sa pri nej viac s mysľou ako s telom), ale tiež to nie je žiadna jadrová fyzika – jej aplikácia sa dá hravo naučiť. Navyše je veľmi príjemná. Jej výhoda oproti RT spočíva podľa mňa v tom, že výrazne kladne vplýva nie len na telo, ale aj na myseľ. Prostredníctvom QE je možné priaznivo pôsobiť ako na telesné, tak i na emocionálne problémy. To sa mi zdá ako dôležité, pretože situácia okolo Covidu-19 nedecimuje len naše telesné zdravie, ale aj to duševné. A ako všetci dobre vieme, telo a myseľ sú prepojené.QE sa dá naučiť prostredníctvom kníh, ktorých je od Dr. Kinslowa aj na slovenskom trhu dostatok. Takou povedal by som základnou knihu je titul „Tajomstvo okamžitého liečenia“. A ako druhá, jej pokračovanie, „Tajomstvo kvantového života“.

A za tretie a na záver by som tu chcel spomenúť ešte jeden postup: Relaxáciu. Sú rôzne spôsoby relaxácie. Ja mám rád veci jednoduché a prosté. Žiadne zložité postupy či rituály. Jednoducho si sadnem alebo ľahnem, zavriem oči a aspoň 10 minút usilujem o to, aby sa moje telo a myseľ uvoľnili. Aj keď to ani nie je ten správny výraz. Ja o nič neusilujem. Len nechám, nech si telo a myseľ sami regulujú, čo potrebujú. Akurát na začiatok vyšlem jemný zámer, že chcem uvoľniť telo a myseľ. A potom sa už len ponáram do tohto stavu. Niekedy sa mi to darí lepšie, niekedy horšie. No zakaždým sa potom cítim podstatne lepšie psychicky aj fyzicky. Je to taká drobnosť, ktorej je dobré venovať sa každý deň. Občas stačí aj minútka. Nemusia to byť niekoľko hodinové „seansy“.

Takže to boli tri jednoduché spôsoby, ako si môžeme v tejto situácií pomôcť aj sami. A čo pomáha vám?